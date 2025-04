Maladie du manioc : la recherche mobilisée pour bâtir un plan de lutte

Présente en Guyane depuis près de deux ans, la maladie du manioc, dite du « balai de la sorcière », a été officiellement reconnue en septembre dernier par les autorités sanitaires françaises. Depuis, la direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et plusieurs organismes de recherche français et brésiliens planchent sur un plan d’action concerté pour enrayer cette maladie émergente en Amérique du Sud et qui dépasse les frontières. Si son éradication de la Guyane est d’ores et déjà impossible « au vu de sa très large diffusion sur le territoire » révélait l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement…