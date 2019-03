« L’impact du changement climatique sur la pêche en Guyane »

Une conférence sur ce thème sera donnée par Bassirou Diop le jeudi 21 mars à 18h30 à l’Université de Guyane.

« Cette communication vise à comprendre la dynamique des ressources marines et de leur exploitation, dans un contexte de changement climatique. Elle portera notamment sur la pêcherie crevettière guyanaise. En effet, cette dernière subit une baisse considérable, depuis des dizaines d’années, qui semble concomitante de l’effort de pêche et des débarquements. Malgré ce constat, le stock a poursuivi son effondrement, suggérant ainsi que d’autres facteurs peuvent être à l’origine de cette situation. Les premiers résultats ont conforté l’idée que cette pêcherie est influencée par des facteurs environnementaux comme les phénomènes El Niño ou La Niña, ou encore la température de surface de la mer. Le facteur le plus influent semble être la température de surface de la mer. Elle a effectivement augmenté de près de 1° Celsius sur les trente dernières années suite au réchauffement climatique. Ainsi, la présente communication proposera de visiter les scénarios d’évolution de la température, du stock, de l’effort de pêche (nombre de jours en mer) et des débarquements.

Que ce soit du côté des professionnels, des pêcheurs amateurs, ou des consommateurs, le constat reste alarmant. Cette communication propose ainsi, un état des lieux, tant sur le plan économique que biologique. Elle interrogera les causes et les conséquences économiques de la baisse de l’effort de pêche et des quantités débarquées. Elle s’intéressera aussi aux manifestations du réchauffement climatique sur la reproduction et le stock de crevettes. Cette rencontre sera ainsi l’occasion d’échanger ensemble, sur l’évaluation de la pêcherie et les évolutions préoccupantes de cette dernière ».

Docteur en Sciences économiques et enseignant à l’IUT de Kourou, Bassirou Diop a publié de nombreux articles sur les questions relatives à l’écosystème de la pêche et à ses enjeux écologiques.