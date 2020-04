Les tortues de retour sur les plages

C’est une annonce du Réseau tortues marines de Guyane. Les tortues profitent de l’interdiction d’accès aux plages guyanaises, devenues sauvages le temps du confinement, pour venir y pondre.

« La saison des pontes est bien entamée en Guyane, avec 1185 nids de tortues vertes recensés entre le 2 janvier et fin mars sur les plages de la réserve naturelle de l’Amana, et plus d’une vingtaine dans l’est » se réjouit le Réseau des tortues marines de Guyane (RTMG) qui rassemble une quarantaine d’acteurs concernés par les tortues Olivâtres, Vertes ou Luths, espèces menacées et protégées.

« Des émergences ont même commencé à profiter de la tranquillité des plages pour entreprendre leur grand voyage vers le large ! Quelques tortues luths ont été observées, et d’autres de leurs congénères devraient bientôt arriver en plus grand nombre sur l’île de Cayenne (avril), suivies de près par les tortues olivâtres (juin) » explique RTMG dans un communiqué.

Le Réseau des tortues marines de Guyane informe que compte tenu « des contraintes actuelles liées aux mesures de confinements, les animations pédagogiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre »

Il est à espérer que le bilan 2020 des pontes de tortues sera nettement meilleur que le bilan préoccupant de 2019 marqué par « un déclin notable du nombre de pontes sur les plages guyanaises » en raison notamment de « l’érosion côtière, les captures accidentelles dans certains dispositifs de pêche, le braconnage ou encore la prédation des oeufs par des chiens » alertait le Réseau des tortues marines de Guyane fin 2019.

Photo de Une : traces de tortues