Les riverains de Quesnel toujours opposés au projet de décharge

Alors qu’une concertation publique relative à la modification n°2 du Schéma d’aménagement régional (SAR) en vue de permettre la réalisation d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) s’est clôturée le 16 juillet, les riverains de Quesnel-Trois Rois (Macouria) ont rédigé une tribune contre le projet de décharge d’ordures ménagères prévu sur leur commune. Ils y rappellent les dangers pour l’homme et l’environnement que représente le procédé d’enfouissement et demandent qu’un autre site soit trouvé en remplacement de l’actuelle décharge des Maringouins qui arrive à saturation. C’est un vieux serpent de mer. Maintes fois repoussée, la fermeture de la décharge des Maringouins, saturée,…