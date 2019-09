« Les lamentins hybrides de Guyane sous l’influence de l’Amazone »

Un Apér’Eau Sciences sur ce thème aura lieu jeudi 26 septembre à 18h30 à The Island à Cayenne.

L’Apér’Eau Sciences, rendez-vous mensuel organisé par l’Office de l’Eau de la Guyane « pour découvrir l’eau et les milieux aquatiques autrement », fait sa rentrée ce jeudi.

Benoît de Thoisy, directeur et conseiller scientifique de l’association Kwata, présentera les derniers résultats scientifiques sur les lamentins hybrides de Guyane.

« Les lamantins comprennent une espèce sur la côte ouest de l’Afrique, une répartie sur le littoral de la Floride au Brésil et une endémique au bassin de l’Amazone. Une étude de génétique et génomique vient de montrer que les animaux présents en Guyane, et plus largement à l’Est de l’Amazone, sont en fait des hybrides entre ces deux dernières espèces. L’originalité est que cette hybridation ne semble pas accidentelle mais serait plutôt un caractère de cette population. Toute cette région est en effet sous l’influence de l’Amazone. Le puissant panache d’eau douce qui rencontre le courant nord-Brésil favorise l’introgression des lamantins amazoniens vers l’Est, qui rencontrent alors un littoral où les eaux saumâtres sont peu étendues, du fait de la géographie du plateau des Guyanes. L’hybridation pourrait avoir conféré un avantage écologique aux lamantins dans cet environnement très particulier ».

Benoît de Thoisy présentera « cette population qui est toutefois fragile et requiert des initiatives transfrontalières de protection pour préserver cette originalité unique ».