Le virus de la dengue circule à Kourou et Cayenne

Une alerte lancée par l’Agence Régionale de Santé.

« Entre la fin avril et le début de juin 2019, le virus de la dengue a circulé dans les villes de Kourou et de Cayenne. Il s’agit d’une transmission locale et de petite ampleur mais de nature autochtone, c’est-à-dire qui n’est plus seulement liée à l’arrivée sur le sol guyanais de personnes qui ont été infectées hors de Guyane, mais bien de personnes contaminées sur place » indique l’ARS.

En effet « depuis quelques mois, des cas sporadiques de dengue ont été signalés et confirmés en Guyane. Il s’agissait de personnes contaminées hors du sol guyanais (…). Depuis, de nouveaux cas ont été repérés à proximité des deux premières personnes malades : 5 au total ont une dengue biologiquement confirmée. Il s’agirait donc de la (…) première circulation du virus sur le sol guyanais depuis 3 ans ».

L’Agence Régionale de Santé appelle donc à la prudence pour éviter le déclenchement d’une épidémie et elle invite « à se protéger et protéger le territoire en adoptant les bons réflexes » afin d’éviter la multiplication des moustiques et de protéger les habitats.

Les personnes qui ressentent des symptômes de la dengue – fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, symptômes digestifs – doivent éviter de se faire piquer par un moustique pour ne pas contaminer d’autres personnes, consulter un médecin et éviter de prendre de l’aspirine en privilégiant le paracétamol pour soulager les symptômes.