Le bureau de la CACL « défavorable » à la centrale du Larivot

Les membres du bureau de la Communauté d’Agglomération du Centre-Littoral (CACL) ont rendu fin juin un « avis défavorable » à l’incompréhensible projet de centrale thermique porté au Larivot par la CTG, la préfecture et EDF. Le projet de centrale au fioul envisagé à côté du port du Larivot à Matoury « n’est pas compatible » avec le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de la CACL, il est « en contradiction avec les orientations en matière de préservation, de valorisation de l’environnement et d’aménagement » de l’intercommunalité et n’est pas conforme au règlement du Plan de prévention des risques inondations…