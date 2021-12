L’Amérique du Sud est la région la plus vaccinée contre le Covid-19

Durement touchée par la pandémie en 2020 et 2021, l’Amérique du Sud compte désormais près des deux tiers de ses habitants vaccinés contre le coronavirus. 63,4 % des Sud-Américains disposent d’un schéma vaccinal complet – avec une ou deux doses selon les vaccins utilisés voire une dose de rappel – d’après l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), contre 59,6 % en Amérique du Nord, 43 % dans les Caraïbes et 42 % en Amérique centrale. A l’échelle de l’ensemble du continent américain cette proportion est de 59,7 % et dans le reste du monde elle est de 60,5 % en…