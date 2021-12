« L’affaire couachi » : symptomatique d’affrontements politiques, économiques et culturels depuis 300 ans

Dans un monde en mouvement, peut-on s’attribuer la paternité des usages et connaissances des plantes médicinales ? C’est à cette question que répondent indirectement trois ethnobotanistes en documentant le parcours depuis trois siècles du couachi, plante d’Amérique inscrite à la pharmacopée française qui fit l’objet d’un recours devant l’Office européen des brevets pour « biopiraterie ». En 2016 et 2018, la Fondation France Libertés et le collectif guyanais « Couachi » avaient réclamé la révocation du brevet déposé en 2009 et accordé définitivement en 2018 par l’Office européen des brevets à l’IRD (Institut pour la recherche et le développement) en copropriété avec l’Université Paul…