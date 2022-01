La tortue Luth devient une espèce en danger d’extinction

Le dernier Toti time du Réseau tortues marines de Guyane (RTMG), sorti en janvier, tire la sonnette d’alarme à l’heure de faire le bilan des pontes de l’année 2021 de trois espèces de tortues : olivâtre, verte et Luth. Cette dernière fait son entrée dans la liste des espèces en danger d’extinction. Comment a-t-on pu en arriver là ? De 50 000 pontes par an de tortue Luth à… 119 en 2021. On devrait même s’en féliciter car le chiffre est en amélioration par rapport à 2020 où 112 mastodontes des mers étaient venus pondre sur la plage de Yalimapo,…