La réhabilitation des sites miniers en question

Interview de Joziani Brandelero, opératrice minière de 50 ans à la tête de quatre sociétés et adhérente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (Fedomg), sur la question de la réhabilitation des sites miniers légaux. Alors que l’activité minière légale est porteuse de lourds impacts environnementaux, les lacunes en matière de réhabilitation demeurent. Pour améliorer la situation, un nouveau guide technique a été proposé à celles et ceux qui pratiquent l’exploitation alluvionnaire par l’Office français de la biodiversité (OFB), la Direction régionale de l’environnement et l’Office régional de l’eau. Comment procédez-vous à la réhabilitation des écosystèmes que vous détruisez…