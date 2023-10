La pêche illégale : faut-il la contenir, l’éradiquer ou la transformer ?

Cette année, le WWF Guyane effectue à nouveau des survols du trait de côte guyanais pour y comptabiliser les navires de pêche illégaux en infraction. Mais cette fois-ci, ces actions ne serviront pas uniquement à alerter les autorités mais également à renouveler une étude sur la pression exercée par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), étude vieille de dix ans et jamais réactualisée. Les nouvelles données devront permettre de piloter les prochaines politiques de sauvegarde de la ressource. À force d’alerter, ils ont obtenu gain de cause. Ils, ce sont les membres du bureau guyanais du Fonds…