La brume de sable du Sahara perd en intensité

Le seuil d’information et de recommandation n’est plus dépassé indique ATMO Guyane, observatoire de la qualité de l’air sur le territoire.

Ce jeudi 13 décembre 2018 le seuil d’information et de recommandation pour les particules fines dans l’air avait été dépassé à Cayenne et Kourou et ATMO Guyane avait rappelé ses recommandations à l’attention de la population et des personnes sensibles ou à risques (Guyaweb du 13/12/2018).

« Hier, vendredi 14 décembre 2018, les concentrations en PM10 dans l’air ambiant étaient très proches du seuil d’information et de recommandation mais celui-ci n’a pas été dépassé, la moyenne journalière ayant atteint 48 µg/m3 (le seuil est à 50 µg/m3 ) » indique aujourd’hui ATMO Guyane.

« Ce samedi 15 décembre, la brume de poussières du Sahara perd en intensité. Nous sortons de la procédure d’information et de recommandation » précise ATMO.

« Les poussières du Sahara sont encore présentes dans notre atmosphère mais la brume de sable a perdu en intensité. Un temps plus humide est attendu dès le début de semaine, cela favorisera la bonne qualité de l’air ».