La pollution du fleuve Maroni, bombe à retardement environnementale et sanitaire

Frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname, le fleuve Maroni long de 600 km est un axe de communication, de transport et de cultures qui baigne les communes de l’Ouest guyanais. Au service de la conquête de l’or depuis des décennies, le Maroni se dégrade continuellement sous la pression de l’orpaillage et du dynamisme démographique de la région. Aux conséquences du mercure sur la santé humaine, connues depuis longtemps, s’ajoutent aujourd’hui d’autres sources de pollution comme une forte présence de déchets qui laisse craindre des risques pour la santé des populations et pour l’environnement. C’est un fleuve majestueux de…