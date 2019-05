Frédéric Mortier futur délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer

La nomination de l’ancien directeur du Parc Amazonien de Guyane sera effective à la mi-mai.

Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre du Conseil scientifique de l’Office National des Forêts où il a débuté sa carrière, délégué à la reconstruction des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin depuis septembre 2017, Frédéric Mortier a été durant sept ans le premier directeur du Parc amazonien de Guyane de sa création en 2007 jusqu’en 2014.

« Le Gouvernement a décidé de nommer Frédéric Mortier délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer pour une période de deux ans. Sa nomination aura lieu lors du Conseil des Ministres du 15 mai 2019 » ont fait savoir aujourd’hui le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des Outre-mer.

Frédéric Mortier « sera chargé d’accélérer et renforcer les actions de prévention et de gestion des risques » dans les territoires d’Outre-mer, « il sera également chargé de réfléchir aux mesures permettant d’améliorer le taux de couverture assurantielle qui reste trop bas » dans ces territoires et il sera « mobilisé dans la mise en œuvre du plan national de prévention et de lutte contre les algues sargasses ».

La nomination de Frédéric Mortier comme délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer s’inscrit « dans l’objectif Zéro vulnérabilité aux changements climatiques, qui vise spécifiquement à réduire la vulnérabilité de nos territoires ultramarins » a précisé la ministre des Outre-mer Annick Girardin.