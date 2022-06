Faute de personnel, les urgences du Chog tournent au ralenti

En raison d’une pénurie d’infirmiers, le Centre hospitalier de l’Ouest guyanais (Chog) va limiter à partir d’aujourd’hui l’accès de ses urgences, de 19h à 7h, aux cas les plus graves. Et ce, jusqu’à fin août. C’est un fléau qui n’est pas unique en France. Comme dans beaucoup d’autres régions, la Guyane manque de personnel soignant. Au point de devoir restreindre l’accès aux urgences de nuit du Centre hospitalier de l’Ouest guyanais (Chog) afin de conserver « la continuité des soins et des conditions de travail raisonnables » selon Clara de Bort. La directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) a…