Exploration pétrolière en Guyane : rejet des référés contre Total

La décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est tombée ce vendredi 1er février. Elle est en défaveur des sept associations environnementalistes – Greenpeace France, Guyane Nature Environnement, Nature Rights, Sea Shepherd France, Surfrider Europe et ZEA – qui avaient saisi la justice pour suspendre les autorisations de travaux et le permis d’exploration offshore de Total en Guyane accordés au géant pétrolier français par le préfet de Guyane. Le référé porté par la commune de Sinnamary a lui aussi été rejeté par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Pour rappel, les associations avaient porté ces deux recours devant le tribunal afin de pointer « le déni du droit à la participation du public du fait de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) les lacunes de l’enquête publique mais aussi les graves insuffisances de l’étude d’impact de Total » rappelle Greenpeace dans un communiqué commun. « Le plan d’urgence en cas de marée noire est notamment pointé du doigt pour ses insuffisances » soulignent les associations environnementalistes.



Alors que Total a commencé les forages exploratoires au large de la Guyane depuis le 23 décembre, les associations requérantes, ainsi que le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane, regrettent « vivement que la justice n’ait pas retenu l’urgence de la situation ».

Pour rappel, un recours au fond, déposé le 12 décembre, porté par les Amis de la Terre France et Greenpeace France, demandant l’annulation du permis d’exploration, est également en attente de jugement. « La mobilisation contre les projets pétroliers au large de la Guyane ne fait que commencer et les associations entendent continuer leurs actions et les procédures juridiques » expliquent-elles.

Plus de détails quant aux quatre ordonnances de rejet tribunal de Cergy-Pontoise sont à venir.

En savoir plus : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Environnement-le-tribunal-administratif-de-Cergy-Pontoise-rejette-les-referes-tendant-a-la-suspension-des-arretes-relatifs-aux-forages-en-Guyane