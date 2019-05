Entre vase et sargasses, la saison des pontes de tortues est lancée

La saison 2019 des pontes de tortues est lancée et les énormes Luth sont actuellement observées sur les plages du littoral. L’association Kwata en charge de la préservation des tortues marines de Guyane annonce des sorties guidées pour les prochains mois et fait le bilan de la saison 2018 marquée par une forte année pour les pontes de tortues olivâtres et une reprise pour les pontes de tortues luths qui déclinaient depuis 10 ans. Mais avec l’amplification de la vase sur le littoral, le phénomène des tortues envasées pourrait être plus important durant cette nouvelle saison de pontes. L’association Kwata…