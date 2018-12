En marche pour le climat

En pleine COP 24, la « Marche mondiale pour le Climat » aura bien lieu à Cayenne ce samedi 8 décembre à partir de 9h30.

Cet appel à marcher pour le climat et à agir face à l’état d’urgence climatique sera aussi entendu en France et à l’étranger. De Paris à Cayenne en passant par Berne et alors que se déroule actuellement la COP 24 en Pologne, c’est un appel au réveil citoyen pour une justice sociale et écologique.

Il y a trois ans lors de la COP 21 organisée à Paris, l’urgence climatique avait pourtant déjà été soulignée ainsi que l’insuffisance des engagements pris par les États pour limiter le réchauffement de la planète.

« Le réchauffement climatique est en cours partout dans le monde et les catastrophes climatiques se multiplient en faisant d’ores et déjà de nombreuses victimes, souvent les plus exclus d’entre nous. Il est temps d’agir ! » proclament les organisateurs de la Marche pour le Climat à Cayenne.

Au programme de cette Marche pour le Climat du samedi 8 décembre :

9h30 : rendez-vous pour l’atelier pancartes avec feutres et cartons sur la place des Palmistes

10h : départ de la marche, déambulation par le marché de Cayenne

11h : arrivée place du Coq, prises de parole citoyennes : « faites entendre votre message pour la Planète ! »

19h : réunion publique à l’hôtel Amazonia