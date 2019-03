En Guyane, des collÃ©giens et lycÃ©ens s’engagent pour le climat

Comme dans plus de 2 000 villes de 100 pays, des jeunes du collège-lycée Sainte-Thérèse de Rémire-Montjoly se sont mobilisés vendredi 15 mars pour sensibiliser les responsables politiques aux dérèglements climatiques, répondant à l’appel lancé par la Suédoise Greta Thunberg et des associations écologistes. Partie de l’établissement Sainte-Thérèse, cette cinquantaine de jeunes a rejoint en marchant la mairie de Rémire-Montjoly, « symbole de l’Etat », pour « se faire entendre ». « Et 1 et 2 et 3 degrés ! », « On est plus chaud que la planète !», « Il faut agir maintenant !« , « Au réchauffement climatique, on dit stop ! » pouvait-on entendre…