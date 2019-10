Ecologistes et pêcheurs renouvellent leur partenariat

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) collaborent autour d’un projet visant à diminuer les captures accidentelles.

« Après avoir soutenu conjointement l’installation du Système d’Exclusion des Tortues sur les chalutiers crevettiers de Guyane en 2010, le CRPMEM Guyane et le WWF renouvellent leur partenariat, avec l’implication du CNRS, autour du projet PALICA II (Pêcheries Actives pour la Limitation des Interactions et des Captures Accidentelles) » indique le Comité des Pêches.

Faisant suite à celui réalisé en 2017-2018, ce second projet PALICA « vise à diminuer les captures accidentelles de grands vertébrés marins dans les filets utilisés par la pêche côtière, en expérimentant une série d’alternatives innovantes visant à améliorer les techniques et engins de pêche ».

Un biologiste des pêches de l’Agence américaine d’Observation Océanique et Atmosphérique et un ingénieur halieutique du CRPMEM vont mener ces expérimentations consistant en une série de tests en mer réalisés avec une société de pêche locale qui « met gratuitement à disposition une tapouille et son équipage ».

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guyane souligne « la volonté avérée des professionnels de la pêche en Guyane d’exercer une activité durable et exemplaire dans la région ».