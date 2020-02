« Destruction de l’Amazonie », sur BBC Mundo

Le média public britannique analyse les « principales menaces sur la plus grande forêt tropicale du monde dans les 9 pays qui la partagent », dont la Guyane française.

Le site en espagnol de la British Broadcasting Corporation (BBC) rappelle les incendies qui ont focalisé les regards sur l’Amazonie en août dernier (Guyaweb du 27/08/2019), alimentés par une déforestation croissante dans l’ensemble du bassin amazonien.

Nourrie par une « exploitation économique incontrôlée », cette déforestation constitue « un point de friction entre gouvernements, écologistes, entreprises et autochtones : le souhait de développer des activités économiques heurte souvent la préservation de l’Amazonie et de ses peuples premiers ».

L’article signé Camilla Costa explique que les processus de déforestation « affectent l’écosystème de toute la région, y compris les pays hors Amazonie », en raison du « rôle essentiel que joue ce géant vert » dans la régulation du climat en Amérique du Sud.

Cet article interactif analyse également « la menace principale » dans chacun des neuf pays amazoniens, les activités sources de déforestation, la quantité de forêt primaire perdue, l’action des gouvernements…

Si la Guyane française a « le plus fort pourcentage de forêts en aires protégées (…) et le taux de déforestation le plus bas », il est souligné que « des représentants des peuples premiers et des écologistes ont exprimé leur préoccupation face à l’avancée de la mine légale et illégale ».

L’article précise en référence à la Montagne d’Or que « début 2019 le président français Emmanuel Macron a suspendu un mégaprojet d’extraction d’or (…). II l’avait lui-même soutenu au début de son mandat mais il l’a suspendu après des campagnes d’opposition nationales et internationales ».