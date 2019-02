De Rugy en Guyane pour trancher sur Montagne d’or

Lors du débat en séance publique à l’Assemblée nationale sur la Montagne d’or ce jeudi 7 février, le ministre de la Transition écologique a annoncé sa venue prochaine en Guyane pour rencontrer des acteurs mobilisés sur le projet de Montagne d’or, notamment le Grand Conseil coutumier. « Je me rendrais prochainement en Guyane pour constater sur le terrain les enjeux, les attentes, les réserves, les oppositions et rencontrer un certain nombre d’acteurs que je n’ai pas rencontré à Paris. » Le Grand Conseil Coutumier est le seul acteur qu’il est nommément désigné. Réuni le 26 janvier dernier pour une série d’auditions et…