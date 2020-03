Coronavirus : recommandations aux établissements scolaires

Des recommandations émises par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse.

« Les mesures mises en œuvre pour lutter contre le coronavirus évoluent en fonction de l’évolution de la situation. Le 28 février, le Gouvernement a activé les mesures relevant du « stade 2 » du plan national de prévention. Au stade 2, l’objectif des pouvoirs publics est de limiter la diffusion du virus et d’empêcher ou, tout du moins, de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3, où le virus circulera largement dans la population » indique le ministère.

« Le virus commence à circuler dans certaines parties du territoire national. Il est en particulier concentré sur deux « clusters » : le premier se trouvant dans le département de l’Oise et le second dans le département de Haute-Savoie ».

On a appris en outre ce lundi 2 mars que 9 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été détectés dans le département breton du Morbihan, la France comptant désormais 130 cas confirmés dont un en Guadeloupe.

Le ministère de l’Education nationale précise que « localement, les préfets et les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) ont la responsabilité conjointe de décider et mettre en œuvre les opérations dans leur périmètre géographique. Les recteurs appliquent ces décisions et prennent les mesures qui en découlent dans les écoles et établissements scolaires. Ils peuvent adapter ces opérations en fonction de l’évolution de la situation ou aux caractéristiques de certains territoires ».

Le ministère a aussi annoncé ce lundi que les voyages scolaires à l’étranger et dans les zones à risque en France (Haute-Savoie, Oise) sont annulés « jusqu’à nouvel ordre » et « dans l’attente de consignes gouvernementales autorisant la reprise de ces voyages ».

Le ministère de l’Education nationale rappelle que « l’ensemble des consignes et des recommandations concernant l’accueil des élèves dans les écoles et les établissements, les voyages scolaires, l’accueil des personnels, les mesures pour assurer la continuité pédagogique, est disponible » sur le site dédié à la lutte contre le coronavirus.

De son côté le ministère des Solidarités et de la Santé a également formulé des recommandations pour les établissements scolaires, à destination en particulier des personnels et des élèves « de retour de Chine ou d’une zone où circule activement le virus ».