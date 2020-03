Concours photos sur les paysages de la CACL

Il est organisé par l’association Kwata dans le cadre du projet TRAMES

« Nous lançons un concours photos sur les paysages urbains et péri-urbains du territoire de la CACL (Cayenne, Rémire-Montjoly, Montsinéry-Tonnegrande, Matoury, Roura et Macouria) afin que les usagers montrent et partagent ce qu’ils aiment ou pas de leur territoire. Certains clichés pourront servir d’illustrations dans des supports de communication à destination des élus afin qu’ils puissent avoir un aperçu des attentes et les visions des usagers de leur territoire ».

Le projet TRAMES (Territoires Réseaux Aménagements Milieux Environnements Sociétés) porté par les associations Kwata et GEPOG « porte sur la connaissance, la gestion, la valorisation et l’appropriation des zones de biodiversité » du territoire de la CACL (Communauté d’Agglomération du Centre Littoral).

TRAMES « vise à développer le participatif » et « le public a toute sa place pour s’exprimer et exprimer sa vision du territoire. Les photos ne seront utilisées que dans le cadre du projet ».

« Vous avez l’âme artistique, l’oeil d’un photographe ou vous aimez simplement capturer de beaux paysages ou tout simplement l’environnement qui vous entoure : ce concours est fait pour vous !!! »

Le règlement du concours :