Biodiversité et démagogie

Invité par le chef de l’État français, Emmanuel Macron, à intervenir lors du sommet spécial sur le climat lundi à New-York, Rodolphe Alexandre signait il y a plusieurs jours un « appel pour la protection et la valorisation » des biotopes et des Amérindiens. Une posture que contredisent ses mandatures et certains de ses propos. Ceux qui n’étaient pas encore tombé de leur chaise après la tribune (lire notre article) cosignée par Patient, Karam et Alexandre, qui disent « préserve[r] » la Guyane, ont fini par choir mercredi 11 septembre à la lecture de « l’appel« du président de la CTG « pour davantage d’engagement solidaire,…