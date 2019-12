Alerte Orange pluies / orages

La préfecture appelle à la prudence du fait des conditions météorologiques ce lundi 9 décembre.

« Suite aux conditions météorologiques dégradées, le Nord-Est de la Guyane est placé en vigilance Orange à compter de 10h35 ce jour. La vigilance Jaune est maintenue dans le Nord-Ouest » indique la préfecture.

Les prévisions météorologiques sont les suivantes : « les pluies se déplacent d’Est en Ouest sur la côte et le proche intérieur. L’aggravation pluvieuse s’étend progressivement vers l’Ouest en matinée et cet après-midi en prenant un caractère orageux. Les quantités d’eau vont donc avoisiner par endroit 80 mm sur l’Ouest et 180 mm sur l’Est. Les sols deviennent vite saturés en matinée sur les secteurs de Cayenne, Matoury et Cacao. Le vent d’Est Nord-Est à Est souffle de 10 à 20km/h sur le littoral. Des rafales peuvent précéder les plus fortes averses ou les orages. »

La population est donc appelée à la plus grande prudence :