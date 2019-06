Â« A la dÃ©couverte du littoral Â»

Un Apér’Eau Sciences sur ce thème aura lieu jeudi 27 juin à The Island à Cayenne.

« Entre les fleuves Oyapock et Maroni, nos côtes s’étendent sur 378 km de long. Il y défile des bancs de vase. Cette vase, originaire de l’Amazone, atténue les vagues arrivant à la côte. Ainsi lorsqu’un banc s’installe face à la plage, cette dernière est stabilisée et une mangrove peut se développer. En l’absence de vase, la côte est plus vulnérable aux vagues qui engendrent des déplacements sableux et une évolution du trait de côte ».

L’Office de l’Eau et l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane proposent au grand public d’en découvrir plus dans le cadre d’un Apér’Eau Sciences au cours duquel Morgane Mallet et Pierre Rodriguez-Gouedreau, chargés de mission à l’Observatoire, présenteront cette structure et expliqueront pourquoi le littoral guyanais est l’un des plus actifs au monde.