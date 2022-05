Pêcheurs, scientifiques et écologistes s’unissent pour protéger la faune marine

Au sein des projets « Palica » et « Arriba », le Comité régional des pêches, le CNRS et l’antenne guyanaise du WWF se sont associés afin de diminuer les prises accessoires de tortues ou de dauphins lors des campagnes de pêche. L’évolution des filets et la détermination des zones et périodes de ponte font partie des axes de travail. Lutter contre les captures accidentelles. C’est l’objectif poursuivi par les pêcheurs guyanais, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et les membres de l’antenne locale de l’ONG WWF (Fonds mondial pour la nature). Pour son directeur, Laurent Kelle, ces prises involontaires de faune…