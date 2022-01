« Une pelleteuse dans la réserve de Kaw », du jamais vu signé Stéphane Yarde

« Destruction d’un site archéologique », abattage d’arbres et destruction de savane inondée dans la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura. Stéphane Yarde et sa compagne Vanessa Halhoul, respectivement directeur et gérante de la société touristique Sav’anKaw, ont laissé des souvenirs mémorables à Kaw, sous une passivité remarquable des institutions. A Kaw, Stéphane Yarde est présenté comme un « natif » de la commune. Ce professionnel des balades en pirogue dans les savanes flottantes de Kaw – comme il le narrait en 2019 au micro de son ami et animateur de Guyane La 1ère Tano Brassé dans l’émission La Guyane bel…