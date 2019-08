Une nouvelle organisation des services de l’Etat “plus adaptée et efficace possible”

Le décret est paru le 29 août au Journal Officiel et entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Les services de l’Etat seront réorganisés en cinq nouvelles directions générales, lesquelles placées directement sous l’autorité du préfet, seront regroupées dans deux cités administratives à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni. Cette réorganisation en Guyane avait été annoncée par le chef de l’Etat Emmanuel Macron lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017.

Présenté au conseil des ministres du 28 août 2019, un projet de décret relatif à une nouvelle organisation des services de l’État en Guyane a été publié au Journal officiel du 29 août 2019 et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Cette réorganisation des services de l’Etat répond “aux enjeux forts et spécifiques” de la Guyane “tant par ses frontières sud- américaines que par son territoire aux thématiques particulières” visant vers une action de l’État en Guyane “plus adaptée et efficace possible” précise la note transmise par la préfecture de Guyane.

“Avec cette nouvelle organisation, l’État évolue et s’adapte aux attentes des guyanaises et des guyanais, qui souhaitent un service public de qualité proche d’eux, compréhensible et cohérent.” explique la préfecture. Elle ajoute que des services tels que “le guichet unique, l’appui en ingénierie aux collectivités et la mission foncière” seront proposés.

Il s’agira d’un “travail collectif en réseau des différentes directions de l’État en Guyane” et qui se traduira par une “mutualisation des fonctions support, crédits d’interventions ministérielles regroupés à la main du préfet (…) pour répondre au mieux aux enjeux territoriaux que sont en autres la sécurité, la lutte contre les fraudes, la lutte contre l’immigration clandestine, le développement économique, la mission foncière ou encore la coopération avec le Suriname et le Brésil.”

Cinq nouvelles directions générales

Les services de l’État regroupés en cinq directions générales seront la direction générale de la coordination et de l’animation territoriale, la direction générale de l’administration, la direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la direction générale des territoires et de la mer et la direction générale des populations.

Deux cités administratives : Cayenne et Saint-Laurent du Maroni

Ces cinq directions générales seront regroupées dans deux cités administratives pour “plus d’efficacité des agents de l’État, et pour de simplicité dans le suivi des dossiers” estime le gouvernement. La cité de Cayenne attendue à l’horizon 2024 se situera à la caserne Loubère et rassemblera « près de 900 agents » des services déconcentrés de l’État (Guyaweb du 24/07/2019)

La seconde cité administrative sera implantée à Saint-Laurent du Maroni mais le lieu reste encore à définir.

Le préfet Marc del Grande qui a pris ses fonctions le 5 août aura donc comme mission la mise en place de cette nouvelle organisation des services de l’Etat dont les modalités de mises en œuvre seront présentées à la rentrée.