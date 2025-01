Une loi-cadre pour « l’apaisement des mémoires » et la sortie en France des restes humains des collections publiques

Un rapport parlementaire, non rendu public mais dévoilé par Guyaweb, invite à adopter dès que possible une loi-cadre permettant de faciliter, sous conditions, les demandes françaises de sortie des restes humains entreposés dans les musées et universités publiques. La sortie hors des collections publiques des vestiges humains « apparait comme une évidence » et « semble aller dans le sens d’un nécessaire apaisement des mémoires » signe le député (EPR) du Loir-et-Cher Christophe Marion dans un rapport, non encore rendu public mais que Guyaweb dévoile, consacré aux demandes françaises de restitution d’ossements ou parties de corps stockés ou exposés dans les musées et universités…