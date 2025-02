Toute première fois en Guyane pour Edouard Philippe, ancien Premier ministre et président d’Horizons

Du 4 au 7 février, l’ancien Premier ministre (2017-2020) Edouard Philippe, président d’Horizons, maire du Havre, président de la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, foulera le sol guyanais pour la première fois.

Alors qu’il était attendu en Guyane pour une visite officielle en décembre 2019, Edouard Philippe avait annulé son déplacement en raison de la situation en France hexagonale et de l’acte XIX du mouvement des Gilets jaunes. En juillet 2020, en pleine pandémie du Coronavirus, Edouard Philippe a été remplacé par Jean Castex, puis il a fondé en 2021 le parti politique Horizons, classé au centre-droit.

Un programme chargé pour Edouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle

Pour sa toute première fois en Guyane, l’ancien Premier ministre a prévu de parcourir le territoire amazonien pour « aller à la rencontre de ses concitoyens » afin d’« échanger sur plusieurs enjeux spécifiques de la Guyane », tels que « l’avenir de sa jeunesse, le développement économique et social du territoire et son désenclavement, la gestion de ses ressources naturelles, les problématiques de sécurité et de justice, les enjeux migratoires, ainsi que les questions liées à son avenir institutionnel » communique Horizons.

Candidat déclaré à la présidentielle 2027, Edouard Philippe est déjà en opération séduction. Ainsi, aller à « la rencontre des élus locaux », notamment les maires, c’est tisser des liens politiques et s’ancrer localement. Selon les indiscrétions de Chez Pol, la newsletter politique de Libération publiée le 21 janvier, Edouard Philippe aurait déjà recueilli les 500 parrainages nécessaires pour être candidat à l’élection présidentielle. Pour rappel, lors de la présidentielle 2022 il y a eu 13427 parrainages validés par le Conseil Constitutionnel, dont 49 en Guyane (19 pour Christiane Taubira, 16 pour Jean-Luc Mélenchon, 12 pour Emmanuel Macron et 2 pour Philippe Poutou).

Edouard Philippe visé par une enquête préliminaire du PNF

En Guyane cette semaine, le maire du Havre et président de la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole s’éloigne des secousses judiciaires. En effet, Edouard Philippe est visé par une enquête préliminaire du Parquet National Financier (PNF) pour « prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral », après le dépôt d’une plainte en décembre 2023 par une ancienne directrice générale adjointe de la Communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, selon le journal « Le Monde ». Récemment, le 21 janvier 2025, la plaignante a obtenu « au terme d’une procédure contradictoire, un avis favorable du Défenseur des droits pour bénéficier d’un statut protégé de lanceuse d’alerte », explique « Le Monde« .