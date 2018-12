Total : audience de référé-suspension le 7 janvier

La demande déposée par sept associations afin d’obtenir la suspension des forages pétroliers de Total en Guyane sera examinée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise où se trouve le siège social de la multinationale.

Les associations à l’origine de ce référé-suspension sont Les Amis de la Terre, Greenpeace France, Guyane Nature Environnement, Nature Rights, Sea Shepherd France, Surfrider Europe et ZEA, soutenues par le collectif Stop Pétrole Offshore Guyane.

Selon Greenpeace France ces associations ont pour but d’obtenir « la suspension des travaux » de forage que Total est en train de débuter au large de la Guyane, puis « dans un second temps l’annulation de l’autorisation de travaux et du permis Guyane Maritime » accordés par l’Etat à la multinationale pétrolière.

A cet effet ces associations ont déjà déposé un recours au fond contre l’Etat le 12 décembre dernier, basé sur “le déni du droit à la participation du public du fait de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public (…), l’absence d’expertise et l’incompréhension du dossier des commissaires-enquêteurs chargés d’émettre un avis argumenté sur l’étude d’impact environnemental de Total et les lacunes de la modélisation en cas de marée noire et des risques pour les pays et territoires voisins” (Guyaweb du 12/12/2018).