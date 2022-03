Sur le terrain, une campagne globalement atone

C’est globalement le calme chez les militant·es politiques à 26 jours du premier tour de vote à l’élection présidentielle. Hormis chez LFI où les forces s’activent, et au RN, les sections locales tardent à se structurer efficacement, signe que le débat politique et démocratique a connu de meilleurs jours. Ils font figure d’exception dans cette campagne plutôt morne sur le terrain. Les militant·es de La France Insoumise (LFI), malgré les divisions internes, battent ardemment la campagne. Comme nous l’avons vu ils et elles tractent sur les marchés de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, chaque fin de semaine pour promouvoir l’Avenir en…