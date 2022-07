Remaniement : Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer rattachés à l’Intérieur

On connaît le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne : Jean-François Carenco, 69 ans, est le nouveau locataire de la rue Oudinot, suite à l’élection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l’Assemblée nationale. Néanmoins, le ministère des Outre-mer n’est plus un ministère de plein exercice. Il est désormais rattaché au ministère de l’Intérieur. Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie : les Outre-mer ne sont pas une terra incognita pour le nouveau ministre. Jean-François Carenco a sillonné ces territoires et collectivités françaises en tant que préfet. « Les Outre-mer sont une richesse pour la France, il suffit de dire que les Outre-mer sont une charge…