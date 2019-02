Rejet de la demande de permis d’exploration pétrolière de la société Hardman au large de la Guyane : décryptage

Guyaweb dévoile en détails la décision du tribunal administratif du 31 janvier dernier qui a rejeté, ce jour-là, la requête de la société Hardman Petroleum France (HPF) qui contestait le refus, un an auparavant, du ministre de la Transition écologique et solidaire et du ministre de l’Economie et des Finances, de lui délivrer un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis Guyane Maritime SHELF », une demande de la société pétrolière remontant au 15 mai 2013. Une décision de rejet dont les motivations diffèrent en partie de celles rendues le même jour à l’encontre de deux…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3 4