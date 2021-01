Que va-t-il se passer désormais pour Paul Dolianki et la municipalité d’Apatou ?

Comme l’a annoncé ce jeudi après-midi Guyaweb, la condamnation du maire d’Apatou Paul Dolianki (élu en 2008 puis réélu à deux reprises depuis) à 5 ans d’inéligibilité (et de privation de droit de vote) avec exécution provisoire, va rapidement provoquer la démission d’office de l’intéressé par arrêté du préfet. Paul Dolianki devrait perdre son mandat de maire et celui de conseiller communautaire (et troisième vice-président) au sein de la CCOG (Communauté de communes de l’Ouest guyanais). Eclairage à l’aide d’une affaire analogue. La France non ultra-marine (quoique) a connu en effet cette histoire similaire : Le 9 novembre 2011, le…