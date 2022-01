Présidentielles : à Saint-Laurent du Maroni, une jeunesse qui se sent « un peu isolée »

Dans la deuxième ville la plus peuplée de Guyane, plus de la moitié des habitants a moins de 25 ans. A l’approche des élections présidentielles, face à un chômage structurel et aux conséquences d’une démographie soutenue, la jeunesse que l’on a rencontrée se sent loin des préoccupations nationales. Au bord du fleuve Maroni, Olivier, 21 ans, surveille ses deux petites sœurs. A cause du Covid, les écoles de la ville ont fermé pour deux semaines. Né à Saint-Laurent, où il a fait toute sa scolarité, Olivier ne votera pas en avril, faute de papiers d’identité français. Comme beaucoup de jeunes…