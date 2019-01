Philippot en Guyane

L’ancien bras-droit de Marine Le Pen arrive ce mardi et restera sur le territoire jusqu’au samedi 2 février.

L’énarque Floriant Philippot, très proche conseiller de la présidente du Front National jusqu’à l’élection présidentielle de 2017, s’en est émancipé pour fonder sa propre formation politique dénommée Les Patriotes.

Florian Philippot séjournera en Guyane du 29 janvier au 2 février en compagnie de Mireille d’Ornano qui comme lui est députée au Parlement européen.

Selon Les Patriotes leur programme prévoit « des rencontres avec des représentants de l’État et des acteurs de la société civile » ainsi que « des visites de services publics et d’entreprises » et notamment « une exploitation de cacao, le centre spatial de Kourou, le centre d’archéologie amérindienne, la Police aux Frontières ».

Les deux parlementaires européens d’extrême-droite animeront également « une conférence du groupe EFDD » (Europe of Freedom and Direct Democracy : Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe) à Cayenne le jeudi 31 janvier.