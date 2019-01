Petite piqûre de rappel sur le prélèvement à la source

Le prélèvement à la source, l’un des grands changements de cette nouvelle année, est entré en vigueur ce 1er janvier 2019. Petite piqûre de rappel sur cette révolution fiscale qui touche en Guyane «104 000 foyers fiscaux dont 24 000 imposables».

«Avec le prélèvement à la source à partir de janvier 2019, si on est salarié c’est l’employeur qui fait le prélèvement, pour les retraités c’est la caisse de retraite, pour les chômeurs c’est Pôle emploi et si on est une profession libérale c’est la direction des finances publiques qui fera le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable, pour les fonctionnaires c’est l’administration» avait expliqué le directeur régional des finances publiques Jean-Paul Catanese qui donnera une conférence de presse ce jeudi après-midi en présence de Monique Harang la directrice de la CGSS. En revanche seuls les particuliers employeurs pour les salariés à domicile ont un an de report.

Quand interviendra le premier prélèvement à la source en 2019?

A partir du 2 janvier pour les chômeurs, du 8 janvier pour les retraités, du 15 janvier pour les indépendants (du 15/02 si option du prélèvement trimestriel) et à partir du 25 janvier pour les salariés du privé ou de la fonction publique. Si vous bénéficiez de crédits d’impôts réguliers, un acompte de 60% sera versé le 15 janvier. Le solde se fera en juillet-août. Quant à la déclaration des revenus, elle ne change pas. Il faut les déclarer à l’administration fiscale en avril / mai pour la campagne de déclaration des revenus 2018 et les contribuables recevront leurs avis d’impôt dès l’été.

Si j’ai une question sur le prélèvement à la source, à qui dois-je m’adresser ?

Pour toutes les questions sur le prélèvement à la source, il faut s’adresser à l’administration fiscale qui est le seul interlocuteur, sur le site prelevementalasource.gouv.fr ou poser des questions par téléphone. Depuis le 1er janvier 2019, les usagers particuliers qui ont des questions sur le prélèvement à la source pourront désormais aussi bénéficier d’un nouveau numéro d’appel non surtaxé : il s’agit du 0809 401 401.