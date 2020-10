Patrice Dibandi, l’adjoint au maire de Macouria chargé de la sécurité des biens et des personnes mis en examen pour «viol»

Le 8ème adjoint au maire de Macouria, Patrice Dibandi, 53 ans, chargé de la sécurité des biens et des personnes a été mis en examen début octobre, pour «viol», nous a-t-on confirmé ce mercredi de source judiciaire. L’intéressé, joint par nos soins, clame son innocence et crie à l’accusation non fondée. Il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. La victime présumée est mineure. Explications. Patrice Dibandi, 53 ans, 8ème adjoint au maire de Macouria, a été mis en examen début octobre pour «viol» nous a confirmé ce mercredi le parquet de Cayenne. La victime présumée serait une fille…