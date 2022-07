Parlement : bataille perdue pour le pouvoir d’achat Outre-mer

Le premier texte d’envergure examiné par l’Assemblée nationale pour cette mandature a suscité de larges espoirs dans la population et parmi les élus. Pourtant, la loi « portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat » ne compte in fine aucune mesure spécifique aux Outre-mer. Les députés ultramarins, et guyanais en particulier, ont dit leur écoeurement face à ce qu’ils décrivent comme du mépris et de l’indifférence. Des séances de nuit qui s’éternisent, des invectives entre les députés du Rassemblement national (RN) et les députés de l’union de la gauche (Nupes) mais aussi entre les députés du camp présidentiel…