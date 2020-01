Parachute doré de 887 000 € octroyé à Guy Le Navennec aux frais de la Senog : la Cour de cassation a confirmé les peines de Léon Bertrand, elle demande à la justice de se pencher sur la confusion des peines par rapport à l’affaire CCOG

La Cour de cassation a rendu un arrêt , le 18 décembre 2019, suite aux nouveaux pourvois de Guy Le Navennec et Léon Bertrand définitivement jugés coupables en France dans l’affaire du parachute doré de la Senog : le premier nommé pour abus de biens sociaux ainsi que pour faux et usage de faux, le second pour complicité d’abus de biens sociaux. Selon son arrêt que Guyaweb s’est procuré, la Cour de cassation demande à la justice de se pencher de nouveau sur les peines à infliger à Guy Le Navennec, directeur général de la Senog au moment des faits…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2