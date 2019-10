Lors de sa rentrée politique, le mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale a changé de secrétaire général. Fabien Canavy prend la tête d’un parti dont les idées sont aux commandes de l’agenda politique. Reste à convaincre les électeurs. Guyaweb : On vous présente toujours comme un parti indépendantiste mais doit-on vous considérer comme un parti révolutionnaire ? Fabien Canavy : Nous nous voulons comme un parti révolutionnaire mais nous ne sommes pas là pour renverser la table. Nous allons aux élections. Nous sommes pour une indépendance préparée par une phase de décolonisation. Il s’agit d’une révolution progressive. Alors, si on entend par révolution :…