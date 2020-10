Municipales : mise en examen de Jérôme Harbourg responsable du Rassemblement national en Guyane

Jérôme Harbourg, délégué départemental du Rassemblement national (RN) en Guyane, et Serge Bourgeois, tête de liste RN aux élections municipales à Iracoubo en mars dernier, ont été « mis en examen et placés sous contrôle judiciaire », d’après le procureur de la République en Guyane. Une information judiciaire pour « faux et usage de faux en écriture privée » et « déclarations frauduleuses ayant entraîné une inscription sur les listes électorales », ouverte par le parquet à l’issue de la garde de vue de M. Harbourg et M. Bourgeois le 20 mai dernier, est actuellement en cours. En tout, cinq plaintes ont été déposées et six…