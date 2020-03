L’information judiciaire pour «favoritisme, détournement de fonds publics, escroquerie, blanchiment et recel» qui a de quoi faire trembler des candidats aux municipales

Il s’agit d’une affaire judiciaire dans laquelle deux anciens maires respectivement de Montsinéry-Tonnegrande et Matoury, Auguste Fernand et Jean-Pierre Roumillac, qui ont annoncé leurs candidatures aux municipales du 15 mars prochain (1), ont été mis en garde à vue, chacun d’eux durant plus de 8 heures, le premier nommé en juillet 2018, le second en janvier 2019, pour des suspicions d’infractions remontant à l’époque de leurs mandats d’édile. Cette information judiciaire a connu un rebondissement fin janvier dernier avec l’arrestation de Ruth Tordjman épouse Lahmy à Orly alors que l’intéressée arrivait d’un vol en provenance de Tel Aviv en Israël….

