L’extrême-droite : un vote de colère et de rejet

Arrivée en deuxième position en 2017, l’extrême-droite et sa figure de proue le Rassemblement national gagnent du terrain en Guyane scrutin après scrutin. Dédiabolisé, le parti de Marine Le Pen représente aujourd’hui davantage qu’un vote sanction et ses idées sont de plus en plus défendues par l’électorat guyanais. Les électeurs d’extrême-droite que nous avons rencontrés se disent en colère et voient dans le RN le moyen de changer radicalement de société. Le 23 avril 2017, au soir du premier tour de l’élection présidentielle caractérisé par une abstention massive (66%), Marine Le Pen fait le plus gros score de l’histoire du…