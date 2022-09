Les Outre-mer, méprisés, circonspects, reçus à l’Élysée

Après les résultats catastrophiques pour le pouvoir en place aux dernières élections et après « l’Appel de Fort-de-France », Emmanuel Macron tente d’offrir des perspectives d’émancipation à ces territoires. Il a reçu des élus de Mayotte, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion à dîner à l’Élysée. De notre correspondant à Paris, Julien Sartre. Peut-on se décoloniser en acceptant une invitation à dîner au palais de l’Élysée ? La question peut paraître abrupte mais elle s’est posée très concrètement aux élus de sept collectivités ultramarines, mercredi 7 septembre 2022. « Nous avons eu une rencontre d’une heure et quart avec M….