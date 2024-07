Les députés de Guyane présentent leur plan de bataille pour l’année à venir

Davy Rimane et Jean-Victor Castor ont décliné les axes de leur nouveau mandat et leur stratégie politique, tant nationale que locale, pour cette législature, à l’occasion d’une réunion publique qui s’est tenue vendredi soir dans un hôtel de Cayenne. Selon les deux élus, qui craignent une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2025, la rentrée parlementaire de septembre organisée autour du vote du budget sera « décisive ». Fraîchement réélus et de retour au peyi après une rentrée parlementaire mouvementée, les députés des 1ère et 2de circonscriptions de Guyane ont présenté vendredi, à l’occasion d’une réunion publique dans un hôtel de…